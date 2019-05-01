Российское гражданство в упрощенном порядке смогут получать еще несколько категорий граждан Украины, а также граждане других государств. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

С заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке теперь вправе обращаться украинцы или лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживавшие в Крыму, и выехавшие с полуострова до марта 2014 года, и их ближайшие родственники. Также такое право теперь имеют украинцы, у которых есть разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, удостоверение беженца и еще ряд категорий. Получить гражданство по новой процедуре могут и иностранные граждане, если их или их родственников незаконно депортировали с территории Крымской АССР. Кроме того, упрощенный порядок доступен и для граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, если они родились на территории РСФСР и имели гражданство СССР. Под действие указа также подпадают дети, супруги и родители лиц, относящихся к этим категориям. Как отмечается в документе, он принят в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, и соответствует общепризнанным принципам и нормами международного права.

Неделю назад Владимир Путин также подписал указ, позволяющий получить российское гражданство в упрощенном порядке жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Получение российского гражданства в отдельных случаях позволит спасти жизни этих людей, — считает сенатор Франц Клинцевич.

В свою очередь, политолог Владимир Соловей считает, что президент Путин этим указом подкрепил свою инициативу о выдаче гражданства украинцам. В Кремле явно не рассчитывают, что таких людей будет много, добавил Соловей.