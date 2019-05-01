Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог

Суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Вы не сдавались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание… У вас был выбор и я отвергаю все доводы (о смягчении наказания)», — сказала судья Дебора Тейлор, оглашая приговор.

Она также сказала, что нарушение Ассанжем условий выхода под залог находится «за пределами самых серьезных из предъявленных ему обвинений».