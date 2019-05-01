Посол Венесуэлы в ЕС: Венесуэла готова защищать себя от внешнего вмешательства всеми имеющимися средствами

Венесуэла готова защищать себя от внешнего вмешательства всеми имеющимися средствами. Об этом заявила в интервью агентству РИА посол этой страны в ЕС Клаудия Салерно Кальдера. По ее словам, граждане Венесуэлы стали жертвами блокады со стороны США. Дипломат надеется, что страны Европы не последуют примеру Вашингтона.

Обстановка в Венесуэле остается крайне напряженной после серии антиправительственных выступлений. Они начались после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо.