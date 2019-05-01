Избранный президент Украины Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за кадры с плачущим Рамзаном Кадыровым. Видеоролик с главой Чечни показали в его юмористической передаче «ЧистоNews».

Запись, на которой Рамзан Кадыров плачет после молитвы, попала в нарезку видео, вышедшего в программе, которая не имела отношения к главе Чечни, рассказал Владимир Зеленский в эфире телеканала «112 Украина». Он пояснил, что сам о существовании ролика не знал – этот выпуск передачи «ЧистоNews» готовила другая редакторская группа. Уже после эфира ему позвонили и спросили мнение на этот счет. После этого Зеленский попросил прощения перед мусульманским миром за действия своей команды. Политик пояснил, что считает тему религии болезненной, потому что в ней «очень тонкая грань, и задевать чужие религиозные интересы – просто «некрасиво».

Между тем, сам Рамзан Кадыров за развитием ситуации вокруг передачи не следит, об этом порталу «URA.RU» рассказал пресс-секретарь чеченского лидера Альви Каримов. «Если кто-то что-то смонтировал, и Зеленский не имеет к этому отношения и извинился — это нормально для любого человека», — сказал Каримов.

Накануне ЦИК Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал во втором туре более 73% голосов.