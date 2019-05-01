Амстердамский Аякс выиграл у лондонского Тоттенхэма первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов

Первые двадцать минут Аякс играл в той манере, которая и позволила ему забраться так далеко в турнире. Уже на 15 минуте голландцы поймали защитников английского клуба на попытке сделать искусственный офсайд и у ванн де Бека было достаточно времени для того чтобы спокойно прицелиться и катнуть мяч мимо вратаря. Кристиан Эриксен, который раньше играл за Аякс вынужден был признать, что в первые 20 минуте его товарищи были лишь зрителями. Во втором тайма, однако, Аякс изменил себе и начал играть прагматичнее. Больше гости забить не смогли, но и не пропустили. Впервые за 23 года Аякс сыграл на ноль в гостевом матче Лиги чемпионов 1-0. 28 раз амстердамский куб побеждал в первом матче в гостях и в 26 случаях Аяксу удавалось пройти дальше.

Ответный матч между Аяксом и Тоттенхэмом пройдет в Амстердаме 8 мая.