В Минске не возражают против назначения российского посла

Это вопрос российского руководства, заявила ТАСС пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. Она подчеркнула, что белоруска сторона не может сказать ничего плохого про предыдущего посла, Михаила Бабича.

Михаил Бабич — выходец из силовых структур. В советское время служил в войсках КГБ и десанте. До прошлой осени 6 с лишним лет входил в Совет Безопасности России. Именно по этой причине Украина отказалась несколько лет назад от предложения Москвы назначить Бабича главой российской дипмиссии в Киеве. Там не исключили, что он лично участвовал в принятии решения о присоединении Крыма к России. На разных этапах своей деятельности Бабич работал в бизнес-компаниях и структурах региональной власти. В 2002м недолгое время возглавлял правительство Чечни. Как писали «Ведомости» именно работа в Грозном обеспечила Бабичу доверие со стороны президента Путина. Затем два созыва был депутатом Госдумы от «Единой России». В 11м стал полпредом президента в Приволжском округе. На пост главы российской дипмиссии в Минске был назначен в августе прошлого года. Решение принимали в Кремле, сообщили источники газеты «Коммерсант». Бабич с первых дней работы в Белоруссии занял жесткую линию – прежде всего в экономических вопросах. Президент Лукашенко в последние месяцы не раз просил коллегу Путина отозвать посла, пишет газета.

Бабича сменил сенатор Дмитрий Мезенцев. Он также занимался региональной политикой — три года был губернатором Иркутской области.