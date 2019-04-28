В российских городах проходят задержания участников первомайских акций

По данным портала ОВД-Инфо, задержаны по меньшей мере 34 человека.

В Петербурге в отделы полиции доставили по меньшей мере 10 человек. Первым из них был участник «бессрочного протеста» Роман Самойлов, по его словам, его в течение двух часов просто возили по городу. Об этом же рассказывают и феминистки, которых задержали по пути на первомайскую демонстрацию.

Задержания прошли также в Курске, Новосибирске и на акции в Петропавловске-Камчатском – там троих активистов партии «Яблока» доставили в отдел из-за того, что они пришли на акцию в желтых жилетах, как протестующие во Франции. По данным издания «Камчатка-Информ 24», в УВД находилось не менее 15 участников акции. Позже всех их отпустили без протоколов, сказав, что их привезли только для беседы. Задержания в городе начались еще перед стартом акций – так в полицию привезли троих членов партии «Справедливая Россия».

В Томске в полиции оказался активист «Левого блока» Валентин Прокопенко, а позже еще 6 человек, все они собирались принять участие в шествии КПРФ. Почти у всех взяли отпечатки пальцев и образцы слюны, а позже отпустили без протоколов.

В Петербурге перед согласованным шествием за свободные выборы задержали двух активистов «Открытой России», а к члену совета организации дважды домой приходили силовики, предупредив, что ей «лучше сидеть дома».

В Москве в ночь на 1 мая полиция задержала шесть активистов «Ассоциации народного сопротивления». В эти минуты в Москве проходит первомайское шествие сторонников КПРФ. Коммунисты надеются сделать Первомай главным праздником солидарности трудящихся, чтобы люди смогли отстаивать свои права, сказал в эфире «Эха Москвы» член Центрального комитета КПРФ Александр Ющенко.

По данным полиции, в первомайской демонстрации коммунистов участвуют около 3,5 тысяч человек. Шествие завершится митингом у памятника Карлу Марксу.