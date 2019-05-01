Эксперты Всемирного антидопингового агентства вывезли пробы российских спортсменов из московской лаборатории

Теперь их предстоит исследовать, после чего Российское антидопинговое агентство может быть восстановлено в правах.

В Москве работали пять специалистов под руководством главы департамента ВАДА Гюнтера Юнгера, который с удовлетворением отметил, что удалось пройти еще один сложный этап и добиться прогресса. Всего вывезено более двух тысяч двухсот проб. Количество контейнеров в два раза больше, поскольку пробы А и Б разделены. По словам Юнгера такое большое количество образцов взято в качестве меры предосторожности. Повторному исследованию будут подвергнуты пробы, в которых по документам есть хотя бы отдаленные аномалии. В ВАДА полагают, что это позволит как выявить нарушителей антидопиговых правил, так и реабилитировать тех, кто пострадал незаслуженно, если такие есть. Процесс проверки данных близок к концу. Отчет будет готов в ближайшее время и рассмотрен на совете учредителей.

Заседание совета учредителей ВАДА состоится в середине мая.