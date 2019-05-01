В Венесуэле во время протестов прекращено вещание СNN, ВВС и венесуэльской радиостанции «Каракас-радио», — передает РБК. Антиправительственные выступления в Венесуэле возобновились вчера утром – после того, как лидер оппозиции объявил о начале финальной стадии операции Свобода по свержению президента Мадуро. СМИ публикуют видео свидетельства применения оружия сотрудниками Национальной гвардии. По предварительным данным, в результате столкновения пострадали 52 человека.

В свою очередь, президент Мадуро заявил, что в стране предотвращена попытка государственного переворота.