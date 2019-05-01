В Архангельске завели уголовное дело на участника митингов против мусорного полигона Шиес

Андрею Боровикову вменяют статью за неоднократное нарушение порядка проведения массовых акций.

В штабе движения «Поморье – не помойка» в Архангельске по делу Андрея Боровикова провели обыски, а самого архангелогородца и постоянного участника протестных митингов в регионе накануне задержали прямо в офисе. Как рассказал сам Боровиков изданию 29.ру, его обвиняют по так называемой «дадинской статье». Прежде мужчина не заплатил 15 тысяч рублей штрафа за участие в несанкционированном митинге против пенсионной реформы. Она проходила 9 сентября. Еще один такой же штраф за участие в демонстрации он не успел оплатить, уложившись в 60-дневный срок. Из-за этого в начале апреля оба штрафа ему удвоили, но несмотря ни на что уже 7 апреля он выступал на несогласованном антимусорном митинге. Присутствовал и на шествии. Теперь Боровикову грозит штраф от шестисот тысяч до миллиона рублей, обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы до 5 лет.

Стоит отметить, что 212 статья УК применяется в Архангельской области впервые. А на прошлой неделе полицейские впервые в регионе применили «Закон о фейковых новостях» к одному из организаторов антимусорного митинга Елене Калининой за пост во «ВКонтакте» с временем и местом проведения несогласованного митинга.

За «антимусореные акции» в Архангельске к административной ответственности уже привлечены более трех десятков человек. Общая сумма выписанных им штрафов составила почти миллион рублей.