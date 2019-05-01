Не менее 29-ти человек задержаны в разных российских городах

Многих задержали еще до начала первомайских акций, сообщает «ОВД-Инфо». В Москве вчера вечером задержали шесть активистов. Их отпустили после профилактической беседы с сотрудниками центра «Э», запретив посещать публичные мероприятия вплоть до 9 мая.

Сегодня в Москве состоялось первомайское шествие профсоюзов. По оценке полиции, в акции приняли участие не менее 100 тысяч человек. А в эти минуты начинается шествие коммунистов по ул. Бол. Якиманка.

Коммунисты проведут свой митинг у памятника Карлу Марксу.