Один из самых титулованных российских хоккеистов Павел Дацюк ушел из питерского СКА

Контракт Павла с клубом истек 30 апреля. Предложения продлить договор не последовало. Дацюк обратился к болельщикам и товарищам по команде в своем инстаграме. Он отдал должное клубу, в котором по его словам выстроена система, позволяющая не думать ни о чем, кроме хоккея, поблагодарил партнеров за время проведенное на льду и болельщиков, которые поддерживали команду. В СКА Дацюк играл три сезона. Павел забросил 40 шайб и набрал 133 очка в 169 матчах. В 2017 вместе с командой он выиграл Кубок Гагарина. В Питер Дацюк перебрался из клуба НХЛ Детройт Ред Уингз, с которым дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Кроме того, Дацюк выигрывал золотые медали чемпионата мира и олимпийских Игр.

С сегодняшнего дня в российском хоккее открылось трансферное окно. Дацюк неоднократно заявлял, что хотел бы закончить карьеру в своем родном клубе – екатеринбургском Автомобилисте.