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11:00, 01 мая 2019

Высокопоставленные силовики отчитались о своих доходах

Больше всех заработал глава ФСБ Александр Бортников.

В опубликованной декларации о доходах Александра Бортникова указано, что за прошлый год он заработал сумму в размере 11,379 млн рублей. Из собственности у главы Федеральной службы безопасности значатся квартира и гараж. Самый большой семейный доход у главы ФСО Дмитрия Кочнева. Лично он задекларировал 11,372 млн рублей, однако у его супруги отмечена сумма в размере 90 млн. рублей. У неё четыре квартиры, несколько земельных участков, беседки и различные пристройки, пишет сайт «Фонтанка». Заработок главы СВР Сергея Нарышкина составил 9,3 млн рублей, а его жены 2,5 млн. Семья руководителя Службы внешней разведки владеет домом, земельным участком, а также квартирой площадью 224 кв.м. Генпрокурор Юрий Чайка в декларации сообщил, что заработал более 9 млн рублей, он владеет долей в квартире и автомобилем ГАЗ.

Ранее о своих доходах отчитались в Кремле, Белом доме и администрации президента.



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