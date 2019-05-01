Полиция: Более ста тысяч человек участвуют в первомайском шествии в Москве, организованном профсоюзами

Более ста тысяч человек участвуют в первомайском шествии в Москве, организованном профсоюзами. Это данные столичной полиции. Охрану общественного порядка обеспечивают полицейские, Росгвардия и дружинники.

Тем временем, в Петербурге полиция задержала несколько человек. Причем это произошло еще до начала массовых мероприятий. Это активисты движения «Открытая России», движения «Весна», а также шесть феминисток.

В Петропавловске-Камчатском за час до начала первомайской демонстрации полиция задержала участников акции «желтых жилетов». Сама акция не состоится, сообщил «Сибирь. Реалии» активист Алексей Петров. Точное число задержанных активист назвать не смог. Спустя три часа всех отпустили.