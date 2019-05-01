Спецпрокурор Мюллер недоволен тем, как генпрокурор Барр представил общественности ключевые выводы из его доклада

Спецпрокурор Роберт Мюллер недоволен тем, как генпрокурор Уильям Барр представил общественности ключевые выводы из его доклада о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает газета Вашингтон пост со ссылкой на письмо Мюллера. По мнению Мюллера, сейчас общественность не понимает критических аспектов и результатов расследования. Спецпрокурор настаивает на публикации полной версии доклада