В красноярской больнице реанимировали мужчину, которого обнаружили на улице в состоянии сильного переохлаждения

В красноярской краевой больнице медики реанимировали мужчину, которого обнаружили на улице без сознания и в состоянии сильного переохлаждения – на лице не таяли снежинки, сообщает Znak.com. Пострадавшего отогрели тепловой мобильной пушкой. Два реаниматолога делали непрямой массаж сердца и дефибрилляцию – пациент перенес 24 разряда. Сердце заработало только спустя два часа. Обычно реанимационные мероприятия продолжаются не более получаса.