В России вступил в силу новый ГОСТ, который разрешает устанавливать уменьшенные дорожные знаки

В России сегодня вступил в силу новый ГОСТ, который разрешает устанавливать уменьшенные дорожные знаки размером 50х50 и 40х40 сантиметров. Раньше норма была 70х70 сантиметров. Подобные знаки можно будет устанавливать в центральных районах городов и кварталах исторической застройки, то есть, вне скоростных зон. Два года назад в Москве и С.-Петербурге провели эксперимент по использованию таких знаков. ГИБДД посчитало его удачным и решило распространить на всю Россию, сообщает РБК.