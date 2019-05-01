Повторный приезд Тони Роббинса в Россию отменили из-за негативных отзывов по итогам прошлого визита

Повторный приезд тренера по личностному росту Тони Роббинса в Россию отменили из-за негативных отзывов по итогам прошлого визита. Между тем, на мероприятие уже были проданы несколько тысяч билетов.

Организаторы мероприятия сообщили: есть основания полагать, что «Тони Роббинс больше никогда не придет в Россию». Запланированное на октябрь выступление лайф-коуча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» не состоится. Вероятно, оно пройдет в Казахстане. Дело в том, что предыдущий коучинг Роббинса вызвал удивительный резонанс с довольно негативными оценками. Первый семинар в «Олимпийском», состоявшийся в сентябре минувшего года и цены на который начинались от 27 тысяч рублей, многие раскритиковали, а иные и вовсе подняли на смех. Отдавшие большие деньги люди жаловались на крайне плохую организацию, многочасовое опоздание бизнес-гуру и длинные очереди. Что же касается содержания, то тогда отмечали, что во время семинара Роббинс давал собравшимся мотивационные советы. Некоторые сочли весьма банальными такие максимы как «В период отчаяния нужно каждый день укреплять свое тело» или «Когда вам плохо, помогите кому-то, кому еще хуже, чем вам».

Самый дорогой билет на мероприятие в Санкт-Петербурге, которое было отменено, стоил 320 тысяч рублей. За прошлогоднее выступление в «Олимпийском» чистый гонорар Тони Роббинса, по словам организаторов, составил 1 миллион долларов.