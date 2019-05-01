Президент Венесуэлы Мадуро заявил о попытке государственного переворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о попытке государственного переворота, так он охарактеризовал протесты оппозиции. Хуан Гуайдо призывает окончательно сменить власть в стране.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо уверен, что военные Венесуэлы не поддерживают действующего президента страны Николаса Мадуро, несмотря на все его заявления. Он привал вооруженные силы не останавливаться и провести свой марш в «Операции Свободы» 1 мая: «Мы продолжим борьбу за свободу, чтобы защитить наш народ от угнетения и покончить с узурпацией власти в стране. Мы выйдем на улицу и продолжим наш протест. В акции примет участие вся Венесуэла».

Николас Мадуро в свою очередь подчеркнул, что попытка госпереворота не останется безнаказанной, он распорядился провести расследование и поздравил военных с тем, что им удалось остановить группу оппозиционеров. В ходе столкновений накануне пострадали несколько десятков человек. Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Мадуро в намерении уехать из Венесуэлы во вторник утром. Согласно его словам, властям России удалось его уговорить не делать этого. Однако сам Мадуро назвал эти утверждения ложью и заверил, что верен своей стране.

Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой, покинуть страну они должны в течение 48 часов.