«Монстрация» пройдет 1 мая в 30 российских городах

Первомайское шествие «Монстрация — 2019» пройдет в очередной раз сегодня в Новосибирске, а также в 30 российских городах. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» организатор Артем Лоскутов.

«Акция будет проходить маршрутом примерно тем же, как и мы ходим последние несколько лет. Мы собираемся у метро «Красный проспект» в 12.00, движение начнется около 13.00 по проспекту к центру города. В этом году порядка 30 городов примут участие в «Монстрации»», — рассказал он.

По словам организатора, в этом году согласование акции прошло без проблем в Новосибирске, в отличие от всех остальных городов России, где ее либо запрещают, либо перенесли место ее проведения на окраины города.

«В Новосибирске три года все очень гладко и ровно, особенно в этом году, так как предстоят выборы мэра. И действующий глава города максимально лояльно демонстрирует отношение к «Монстрации». Мы этим пользуемся, но держим в голове, что это не навсегда», — отметил А.Лоскутов.

В Москве и еще 29 российских городах, а также белорусском Могилеве и болгарском Пловдиве 1 мая пройдет «Монстрация» — шествие с шуточными аполитичными лозунгами.

Первое шествие акции прошло в Новосибирске в 2004 году и собрало около 80 человек, в 2014 году было 4 тыс., в 2015-2017 годах — по 2-3 тыс. Несколько лет назад акция вышла за пределы родного города.

Среди российских городов, где пройдут акции в этом году — Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Красноярск, Махачкала, Петрозаводск, Барнаул и другие.