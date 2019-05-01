Движение в центре Москвы будет сегодня перекрыто

Это связано с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Весны и Труда.

Различные праздничные акции серьезно осложнят жизнь столичным автомобилистам. Движение по ряду улиц будет ограничено уже с 6.30 утра. Так, в связи с проведением на Красной площади демонстрации профсоюзов, по одной полосе в каждом направлении закроют на улицах Ильинка и Варварка, Васильевском спуске, Москворецкой и Кремлевской набережным, Большом Москворецком мосту, Китайгородском и Лубянском проездах, Старой площади, Солянском проезде и улице Солянка.

С 9-ти полностью перекроют Тверскую от Пушкинской площади до Охотного ряда, сам Охотный ряд и Моховую. Кроме того в связи с проведением шествия и митинга КПРФ будут закрыты Большая Якиманка и Полянка, Малый и Большой Каменный мост и Театральный проезд. Помимо этого, на время проведения Монстрации с 13 часов будут закрыты для автомобилей улицы Дружинниковская, Заморенова, Красная Пресня и Трехгорный Вал. Перекрытия будут снимать по мере окончания мероприятий, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Движение столичного наземного транспорта также изменится во время проведения первомайских мероприятий. Это коснется маршрутов, преимущественно курсирующих через центр города. Зато парковки для автомобилистов в праздничные дни (с 1 по 4 мая и с 9-го по 11-е) будет бесплатной.