Родственники пострадавших на пожаре в Нижнекамске требуют от президента обеспечить объективное расследование

Люди утверждают, что от них сутки скрывали сам факт пожара на химическом производстве и никак не информируют о том, как идет следствие.

О крупном пожаре на заводе изопрена, это взрывоопасный и легковоспламеняющийся насыщенный углеводород, родные 17 обгоревших сотрудников завода «Нижнекамскнефтехим» узнали лишь спустя сутки после эксцесса. Пожар случился 19 апреля. В письме Путину люди просят обеспечить объективное расследование причин пожара и включить в состав комиссии независимую группу из Москвы. Об этом сообщает издание «Бизнес Online».

В своем обращении люди говорят о завесе молчания о ходе следствия и указывают на то, что никто из представителей пострадавших на заседание комиссии по выяснению причин приглашен не был. По словам Дамира Валитова, автора обращения к президенту и сына рабочего, который находится в реанимации в тяжелом состоянии, он узнал о случившемся от матери, которой в свою очередь о том, что ее муж может быть среди пострадавших в результате пожара на заводе, рассказали после звонка в больницу. Многие родственники узнали о случившемся с близкими и вовсе из новостей. Созданная авторами обращения инициативная группа хочет добиться максимальной огласки произошедшего и включения своего представителя в состав комиссии по выяснению причин трагедии.

В Нижнекамске по факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Трое пострадавших до настоящего времени остаются в крайне тяжелом состоянии, один человек скончался в больнице.