В Венесуэле возобновились антиправительственные выступления – после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале финальной стадии операции «Свобода» по свержению президента Мадуро. СМИ публикуют видеосвидетельства применения оружия бойцами нациоанльной гвардии. По предварительным данным, в результате столкновений пострадали 52 человека. Несколько десятков задержаны. Президент Мадуро выступил с обращением к нации и заявил, что в стране предотвращена попытка государственного переворота. Все причастные к беспорядкам будут наказаны, — пообещал Мадуро.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил СNN, что вчера утром Мадуро был готов покинуть Венесуэлу и лететь на Кубу, но его отговорила России. В МИД Венесуэлы и России эти утверждения назвали фейком. Москва предостерегает Вашингтон от вмешательства в дела Венесуэлы, заявила в ООН официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Во время протестов в Венесуэле прекращено вещание иностранных СМИ, в частности, телеканалов СNN и ВВС. Власти Венесуэлы заблокировали доступ к социальным сетям, и в частности к Фейсбуку и Твиттеру, а также к YouTube и сервису Google, сообщает агентство Bloomberg. При этом, доступ к заблокированным ресурсам возможен через VPN-сервисы.