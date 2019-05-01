В Архангельске полиция возбудила уголовное дело после протестов местных жителей против мусорного полигона и публичного обращения к президенту Путину. В качестве подозреваемого задержан один из активистов — Андрей Боровиков. Как рассказала «Фонтанке адвокат» Елена Долганова, полиция провела обыск в квартире, где собирались активисты движения «Поморье — не помойка». Обыск продолжался 15 минут, но оперативники ничего не изъяли.

Боровиков задержан на двое суток. Сегодня планируется допрос и избрание меры пресечения.