СМИ: Трамп больше не требует от Китая прекращения предполагаемых попыток кибершпионажа

Президент США Дональд Трамп больше не требует от Китая прекращения предполагаемых попыток кибершпионажа, — сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники. По их данным, Трамп принял такое решение ради того, чтобы заключить торговую сделку с Пекином. В Вашингтоне рассчитывают заключить торговое соглашение с Китаем к началу мая.

Торговая война между Китаем и США началась в прошлом году, после того, как Трамп ввел пошлины на ряд китайских товаров. Власти Китая ответили зеркальными мерами.