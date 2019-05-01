Телеграм верифицировал канал «Сталингулаг»

Автор канала заявил, что это сделано в знак поддержки после недавних обысков у его предполагаемых родственников. Автор по-прежнему сохраняет анонимность, отмечает издание «Медуза». По данным РБК, канал ведет 26-летний уроженец Махачкалы Александр Горбунов. В конце апреля канал сообщил, что у родственников Горбунова в Дагестане прошли обыски, а его самого заподозрили в телефонном терроризме. Как утверждает «Сталингулаг», мать Горбунова допрашивали шесть часов.