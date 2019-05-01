В С.-Петербурге отменено выступление тренера по личностному росту Тони Роббинса

Он должен был приехать в октябре. Об этом сообщил организатор бизнес-школы «Синергия». По словам ректора Григория Аветова, решение принято из-за резких отзывов после предыдущего выступления. При этом на мероприятие уже успели продать 10 тысяч билетов. Посетители первого семинара жаловались на плохую организацию, четырехчасовое опоздание и очереди. Многие отмечали, что во время семинара Роббинс давал банальные мотивационные советы. Самые дешевые билеты стоили 27 тысяч рублей.