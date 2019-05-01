Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал протесты сторонников оппозиции попыткой государственного переворота

Однако все эти усилия потерпели неудачу, — заявил Мадуро, выступая с посланием к нации. Накануне лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы с целью свержения Мадуро. Гуайдо утверждал, что его поддерживают военные.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил СNN, что Мадуро был готов покинуть Венесуэлу и улететь на Кубу, но его отговорила Россия. В МИД Венесуэлы и России эти утверждения назвали фейком.