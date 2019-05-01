Родственники рабочих, которые пострадали при пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим», написали письмо Путину

Родственники рабочих, которые пострадали при пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим» 19 апреля, написали письмо президенту Путину. Они просят обеспечить объективное расследование и включить в состав комиссии независимую группу из Москвы, сообщает издание «Бизнес-онлайн». Родственники утверждают, что узнали о происшествии на заводе на следующий день из новостей. В результате пожара пострадали 17 человек. Позже один скончался.