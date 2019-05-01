Полиция установила личность человека, который открыл стрельбу в студенческом городке в университете Северной Каролины

Полиция установила личность человека, который открыл стрельбу в студенческом городке в университете американского штата Северная Каролина. Это 22-летний Тристан Эндрю Террел. Он находится под стражей, и ему предъявлены обвинения. В результате стрельбы погибли два человека, еще четверо получили ранения. По данным полиции, нападавший до сих пор не попадал в поле зрения правоохранительных органов.