Работу театра «У Никитских ворот» в центре Москвы накануне парализовали судебные приставы

Они на 3 месяца опечатали здание по решению Пресненского суда.

Приставы дважды в месяц будут проверять соблюдение театром требования о приостановке работы. Вчера двери как Старой, так и Новой сцены театра «У Никитских ворот» опечатали, из-за этого не состоялся показ спектакля «Братишки». На сайте театра появилось сообщение о том, что его работа приостановлена. В решении Пресненского суда сказано, что театр не выполнил требования пожарной безопасности. В здании, в частности, не были исправны системы и средства противопожарной защиты объекта. Нарушения могли создать угрозу здоровья людей, приводит агентство ТАСС решение суда. В театре сообщили, что пытаются решить эту проблему уже несколько лет.

Спектакль «Песни нашего двора», как и раньше, покажут во дворе театра «У Никитских ворот» в указанные даты. На сайте театра в репертуаре осталась только эта постановка. Спектакль планируют показать 4 раза в мае и 5 в июне. Администрация попросит департамент культуры Москвы на время дать другую площадку, сообщила руководитель театра, заслуженная артистка России Татьяна Ревзина.

Театр «У Никитских ворот» был основан в 1983м году. За это время на его сцене поставили более 160 спектаклей.