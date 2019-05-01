В Токио завершилась церемония интронизации нового императора Японии

59-летнему принцу Нарухито были вручены символы властных полномочий: большая государственная и личная печати, а также регалии – меч и драгоценная яшма. В церемонии приняли участие премьер-министр страны, члены правительства, главы двух палат парламента и судьи Верховного суда Японии.

Нарухито сменил отрекшегося от престола отца. При этом отмечается, что процесс смены императорской власти включает в себя множество разных церемоний, основная часть которых должна состояться позже – в октябре этого года.