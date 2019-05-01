Спецпрокурор Роберт Мюллер остался недоволен публикацией краткой версии его доклада о российском вмешательстве

Он пожаловался генпрокурору страны Уильяму Барру на то, что документ «не в полной мере отражаетконтекст, суть и характер» итогов его работы. Об этом пишет The Washington Post Речь в частности идет о трактовке той части доклада, которая касается возможного воспрепятствования правосудию президентом. Дональд Трамп использовал и отчет Мюллера и заключения Бара в качестве доказательств своей непричастности к российскому вмешательству в американские выборы. Сегодня в Сенате на вопросы о расследовании ответит сам генпрокурор.