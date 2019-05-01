Все требования WADA по восстановлению в правах РУСАДА выполнены

Об этом ТАСС сказал глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. Накануне международные эксперты успешно извлекли более двух тысяч допинг-проб московской лаборатории. Как ожидается, они помогут подтвердить вину спортсменов, нарушивших правила, и реабилитировать честных атлетов.

РУСАДА была дисквалифицирована в 2015 году. Тремя годами позже WADA решило восстановить агентство в правах при условии передачи допинг-проб. Однако в ходе этой процедуры у сторон возникли разногласия.