Запуск грузового космического корабля Dragon откладывает из-за проблем на МКС. Как сообщает НАСА, неполадки обнаружены в системе электроснабжения на американском сегменте станции. Аппарат Dragon компании SpaceX должен был отправиться на орбиту уже сегодня, однако теперь его старт отложен как минимум на несколько дней. Запуск грузового корабля переносился уже трижды. Отмечается, что сбой на МКС не угрожает ни самой станции, ни ее обитателям.