Власти Венесуэлы отключили вещание телеканалов CNN и BBC на территории страны

По сведениям американского вещателя, это произошло после показа военных машин среди протестующих в Каракасе.

Внутриполитический кризис в Венсеуэле обострился накануне. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о финальной стадии свержения Николаса Мадуро. Издание Global News опубликовало ролик, на котором видно, как на толпу протестующих наезжает военная машина. Сообщается о стрельбе в районе конфликта. В то время, как власти заявляют о провале попытки госпереворота, оппозиция утверждает, что военные перестали поддерживать Мадуро.