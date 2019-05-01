В Москве ограничено движение транспорта в связи с проведением митингов и шествий, приуроченных к 1 мая. По данным столичных властей перекрыты улицы Ильинка, Варварка, Васильевский спуск, Москворецкая и Кремлевская набережная, а также Большой Москворецкий мост, Старая площадь и Солянка. С 9 часов в городе перекроют еще ряд центральных улиц, в том числе Моховую, Охотный ряд и Тверскую.

Как ожидается, сегодня в шести согласованных акциях в городе могут принять участие свыше 100 тысяч человек. Самый крупный митинг на Красной площади организует Московская федерация профсоюзов.