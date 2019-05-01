По всей России проходят первомайские демонстрации

Для бюджетников участие в этих мероприятиях носит обязательный характер.

О времени, месте сбора и маршруте демонстраций организаторы из разных регионов сообщают в профильных сообществах в социальных сетях. Упоминание о том, что явка обязательна, встречается довольно часто. Тем, кого такой порядок не устраивает, предлагают обращаться к начальству.

Для прогулявших работников праздничные акции в некоторых городах даже предусмотрены санкции. Бюджетники, например, жалуются, что им грозят лишением премии.

В группах ВКонтатке организаторы публикуют схемы, где сегодня должны будут выстроиться сотрудники той или иной организации. Так, судя по нескольким рисункам, на демонстрации обязали явиться работников городских предприятий, детских садов, школ и культурных учреждений. Встретить этот день в колоне трудящихся заставляют также студентов. В интернете указывают, сколько человек должны представлять конкретный факультет.

Самая массовая демонстрация пройдет в Москве. Ради нее с утра перекроют несколько улиц в центре города.