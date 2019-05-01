В России с сегодняшнего дня появятся новые дорожные знаки. При этом действующий ГОСТ никто не отменял.

Главное различие – в размере. Согласно новым правилам, местные власти смогут устанавливать на улицах уменьшенные знаки, а также такие, на которых помимо привычного изображения содержится дополнительная информация. При этом, новый ГОСТ — необязателен для применения. Таким образом, в стране будут действовать сразу два стандарта на дорожные знаки: обязательный и добровольный.

По замыслу разработчиков знаки меньшего размера дешевле и не портят внешний вид улиц, а на небольшой скорости в городе их и так видно. Однако предложение вызвало громкие споры. Водители сетуют, что у них уже и так рябит в глазах от многообразия знаков и дорожной разметки. Чтобы не получить штраф приходится смотреть не столько на дорогу, сколько по сторонам. Не оценили предложение и в ГИБДД. Столичная госавтоинспекция даже выиграла суд, доказав, что до установки новых знаков на определенных участках аварий не было, а после — семь наездов на пешеходов за год. Причем два из них смертельных.

Юристы предупреждают, что попавшие в ДТП водители будут доказывать в суде, что не заметили слишком маленьких знаков.