С сегодняшнего дня в России вступают в силу ряд новых законов и постановлений

Они касаются паллиативной помощи, социальных выплат, амнистии капиталов и многого другого.

В стране с этого дня начинается третья волна амнистии капиталов, которая позволяет гражданам легализовать свои зарубежные активы и счета без правовых последствий. Также стартует очередной этап внедрения карты «Мир» — теперь пособия по безработице, так называемые «детские» выплаты и компенсации пострадавшим от радиации будут перечисляться только на нее. Кроме того, сегодня в силу вступают поправки в закон «О государственной социальной помощи» — они затронут около 4 миллионов пенсионеров, чьи пенсии теперь будут выше прожиточного минимума. Сегодня также начнут действовать отдельные положения закона о паллиативной помощи – инвалидам, страдающим тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, должны будут предоставлять средства реабилитации в более короткие сроки – в течение 7 дней. Кроме того, надежным застройщикам теперь разрешено работать без эскроу-счетов, привлекая деньги дольщиков напрямую, как это было до принятия новых правил.

Также с мая некоторые категории ветеранов Великой Отечественной войны начнут получать ежегодные выплаты к Дню Победы. Им будут платить по 10 тыс. руб.