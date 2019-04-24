Владимир Путин снял с должности посла в Белоруссии Михаила Бабича

Его место занял сенатор Дмитрий Мезенцев.

Дипломат пробыл в своей должности менее одного года.

У Бабича были напряженные отношения с местной властью, а его высказывания неоднократно становились поводом скандалов – напомнила «Эху» собственный корреспондент «Новой газеты» в Минске Ирина Халип.

Халип напомнила, что белорусский МИД ранее жаловался на то, что Бабич разрушает отношения между двумя странами.

Между тем по данным «Коммерсанта» смена посла была одним из условий, которое поставил Владимиру Путину Александр Лукашенко, перед тем, как начать «давно обсуждаемую интеграцию».