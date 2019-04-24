Прокуратура Венесуэлы начала расследование попытки госпереворота в стране

Об этом в телеобращении к нации сказал действующий президент Николас Мадуро. Как ожидается, акции протеста, организованные оппозицией, продолжатся и сегодня.

Можно предположить, что такая ситуация в Венесуэле сохраниться надолго – сказал «Эху» главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин.

Травкин добавил, что мнения граждан Венесуэлы сейчас сильно поляризованы. Главной причиной этого он назвал невозможность закупать товары из других стран.

Митинг в поддержку Хуана Гуайдо, который прошел в Каракасе накануне, закончился стрельбой. Всего на акциях протеста в результате столкновений с полицией пострадало около 70 человек.