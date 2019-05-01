Компания Apple отчиталась о снижении прибыли во втором квартале финансового года

Общий доход производителя немного не дотянул до 60 миллиардов долларов. Это на 5 процентов меньше аналогичного периода прошлого года. Как следует из опубликованных документов, еще больше снизились показатели по продаже iPhone. Однако, даже несмотря на это популярные смартфоны принесли компании около половины от всей выручки. Как отметила газета The Wall Street Journal, итоговый отчет оказался даже оптимистичнее, чем ожидания аналитиков.