Братья Навальные дали показания по делу «Ив Роше» во французском суде
Как сообщает телеканал RFI, россияне отвечали на вопросы судебного следователя около трех часов. Адвокат выразил надежду, что компания понесет наказание за «заведомо ложный донос».
В 2014 году суд постановил, что братья нанесли ущерб «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компании почти на 30 миллионов рублей. Алексей получил три с половиной года условно, его брат Олег – тот же срок, только реальный. Годом позже ЕСПЧ признал, что в ходе процесса было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, и присудил россиянам компенсацию в размере более 80 тысяч евро.