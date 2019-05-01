Два человека погибли в результате стрельбы в Университете Северной Каролины в США

Еще четверо ранены, есть серьезные опасения для жизни двоих из них – сообщения медицинских служб приводит агентство Рейтер. Подозреваемый арестован. Предположительно он является студентом этого учебного заведения. О мотивах стрелка пока ничего неизвестно. Во время пресс-конференции полицейские рассказали, что им удалось задержать преступника вскоре после того, как поступила информация о стрельбе. Он был разоружен в здании вуза.