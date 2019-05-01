Власти Венесуэлы начали расследование попытки госпереворота

Несколько человек допрашиваются. На этом фоне действующий президент Николас Мадуро сменил главу службы национальной разведки страны. Сообщается, что бывший руководитель ведомства накануне возглавил выступление военных на стороне оппозиции. В настоящее время место его нахождения неизвестно.

Антиправительственные протесты в Венесуэле переросли в столкновения со стрельбой. Между тем лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что сегодня демонстрации продолжатся.