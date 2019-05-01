Дональд Трамп смягчил позицию США для заключения торговой сделки с Китаем

Как пишет газета Financial Times, глава Белого дома убрал из повестки переговоров вопрос о коммерческом кибершпионаже Пекина. Это, по версии издания, поможет решить проблему торговых пошлин.

Как сообщалось ранее, соглашение между странами может быть подписано уже в этом месяце. В Минфине США говорили, что переговоры по сделке приближаются к финальной стадии. Так называемая торговая война между США и КНР началась прошлым летом. Стороны ввели в отношении друг друга пошлины, потери от которых оцениваются в десятки миллиардов долларов.