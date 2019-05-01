Повторный приезд тренера по личностному росту Тони Роббинса в Россию отменили из-за негативных отзывов

О том, что выступление в Санкт-Птербурге не состоится, журналу Forbes рассказал организатор и ректор бизнес школы «Синергия» Григорий Аветов. По его словам, на мероприятие уже было продано 10 тысяч билетов, но в стране к теме коучинга «привыкли относиться настороженно, а в некоторых случаях иронично». Он отметил, что Роббинс может больше никогда не приехать в Россию.

В ходе предыдущего визита тренера по личностному росту в столичный «Олимпийский» посетители жаловались на крайне плохую организацию. На входе образовались огромные очереди, а во время самого выступления, по словам пришедших, Роббинс давал банальные мотивационные советы.