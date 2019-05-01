В России с сегодняшнего дня разрешены дорожные знаки уменьшенного размера

Они могут появиться исключительно в городах. На автотрассах их размеры останутся прежними. Это следует из федерального ГОСТа. Нововведение объясняется тем, что из-за большого размера знаки часто перекрывают друг друга, а также ограничивают видимость зданий, тем самым засоряя городскую среду и мешая водителям ориентироваться на улицах.

Теперь минимально допустимый размер знаков понижен почти вдвое до 40 сантиметров по одной стороне. Столичные власти ранее отметили, что это должно улучшить облик города.