Около 70 человек пострадали в результате антиправительственных протестов в столице Венесуэлы

По данным телеканала CNN, более половины поступивших в больницы были ранены резиновыми пулями, которые применила полиция.

Между тем из боливарианской республики приходит противоречивая информация. В то время как власти страны говорят о полном провале попытки госпереворота, оппозиция утверждает, что заручилась поддержкой части военных и вновь пытается сместит режим Николаса Мадуро. Накануне спикер парламента Хуан Гуайдо объявил о финальной стадии свержения президента. В Каракасе произошли столкновения с использованием огнестрельного оружия.